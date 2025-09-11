Ankara'da korkutan ikinci deprem; çevre illerden de hissedildi!
Sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği başkent Ankara'nın Kalecik ilçesinde akşam saatlerinde bir deprem yaşandı.
Bugün sabah saatlerinde merkezüssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Kalecik ilçesinde bu sefer de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat saat 20:28’de sıralarında Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Kalecik, derinliği ise 8.63 kilometre olarak ölçüldü.
Ankara Kalecik'te bugün sabah saat 08:24'te de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
