Ankara'da koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 943'e yükseldi

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Ankara Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Kovid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 24 Eylül 2020 tarihi itibariyle 943'e yükseldiği bildirildi” denildi.
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