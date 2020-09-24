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  3. 24 Eylül 2020 18:50

Ankara'da koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 943'e yükseldi

Ankara Tabip Odası, Ankara’da koronavirüs (Kovid-19) pozitif tanısı konulan sağlık çalışanı sayısının 943’e yükseldiğini açıkladı.

Ankara'da koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 943'e yükseldi
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Ankara Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Kovid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 24 Eylül 2020 tarihi itibariyle 943'e yükseldiği bildirildi” denildi.
 

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