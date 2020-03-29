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  3. 29 Mart 2020 14:47

Ankara'da market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı

Ankara Valiliği koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında market ve pazar yerlerine çocukların girmesini yasakladı.

Ankara'da market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı
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Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27.03.2020 tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır"

Öte yandan internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşınmasının yasaklandığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilimizde, taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır."

İSTANBUL'DA DA YASAK GELMİŞTİ
Dün akşam da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

 

 

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ankara valiliği , koronavirüs
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