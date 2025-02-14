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Ankara'da mide bulandıran rezaletin cezası belli oldu

Ankara'da mide bulandıran rezaletin cezası belli oldu
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Ankara'da Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından uygunsuz et nakli yapan firmaya 1 milyon 305 bin 242 lira ceza kesildiği açıklandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Ankara ilinde faaliyet gösteren bir zincir market işletmesinin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben il genelindeki tüm şubelerinde yapılan denetim sonucunda söz konusu firmaya gerekli idari işlemler ve toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulanmıştır" denildi.

İHA

Etiketler et nakli uygunsuz et nakli ceza ankara
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