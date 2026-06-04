Ankara'da NATO Zirvesi alarmı: 9 ilçede memurlara bir hafta izin verilecek!

Ankara Valiliği, 6-12 Temmuz 2026'da düzenlenecek 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle başkentte alınacak tedbirleri açıkladı. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle sınırları içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak.

Başkent Ankara, önümüzdeki günlerde dünya siyasetinin kalbinin atacağı tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, kentte günlük yaşamı doğrudan etkileyecek olağanüstü idari ve güvenlik tedbirleri devreye alınıyor. Ankara Valiliği, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle, 9 ilçede yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personelinin 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacaklarını duyurdu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel bulundurulması kaydıyla; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personelinin 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

Etkinlikler yasaklandı

Kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşları tarafından 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat: 06.00 ile 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat: 24.00 tarihleri arasında; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılması durdurulmuştur

DHA