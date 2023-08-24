Ankara'da okul servis ücretlerine zam

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 70 zam yapıldı. 0-3 kilometre arası yıllık ücret 10 bin 400 lira oldu.

Ankara'da velilerin merakla beklediği haber geldi. Başkentte okul servis ücretleri belli oldu. Yeni tarifeye göre servis ücretlerine ortalama yüzde 70 artış yapıldı. 0-3 kilometre arası 10 bin 400 lira olarak belirlendi.

15 KİLOMETREDEN SONRA HER KİLOMETRE İÇİN 325 LİRA

3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.