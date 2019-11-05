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  3. 05 Kasım 2019 16:50

Ankara'da patlama mı oldu ? Valilik'ten açıklama !

Ankara Valiliği, sosyal medyada çıkan "Ankara'da patlama oldu" iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Valilik olayla ilgili "Bir taş ocağı işletmesindeki rutin imalat çalışmalarından kaynaklandığını bilginize sunarız" dedi.

Ankara'da patlama mı oldu ? Valilik'ten açıklama !
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Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara’da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"’Ankara’da patlama’ başlığıyla sosyal medyada dolaşan haberlerin, Etimesgut ilçemizde faaliyet gösteren bir taş ocağı işletmesindeki rutin imalat çalışmalarından kaynaklanmış olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

SOSYAL MEDYADA "ANKARA'DA PATLAMA"

Gazeteci İlhami Yangın, sosyal medya hesabından Ankara'da büyük bir patlama olduğunu duyurdu. Yangın, polis helikopterlerinin bölgede dolaştığını bildirdi. Yangın'ın yanı sıra pek çok sosyal medya kullanıcısı da duyduğu sesi patlama zannetti. Valilik, yaptığı açıklama ile bu haberleri yalanlamış oldu.

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