Ankara'da patlama mı oldu ? Valilik'ten açıklama !

Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara’da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"’Ankara’da patlama’ başlığıyla sosyal medyada dolaşan haberlerin, Etimesgut ilçemizde faaliyet gösteren bir taş ocağı işletmesindeki rutin imalat çalışmalarından kaynaklanmış olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

SOSYAL MEDYADA "ANKARA'DA PATLAMA"

Gazeteci İlhami Yangın, sosyal medya hesabından Ankara'da büyük bir patlama olduğunu duyurdu. Yangın, polis helikopterlerinin bölgede dolaştığını bildirdi. Yangın'ın yanı sıra pek çok sosyal medya kullanıcısı da duyduğu sesi patlama zannetti. Valilik, yaptığı açıklama ile bu haberleri yalanlamış oldu.