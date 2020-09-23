Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıda 5 gözaltı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi.

Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Zanlılardan 5'inin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Adliyesine getirilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanma, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Keçiören'de bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hayatını kaybeden kişinin yakınları ölüm haberini almalarının ardından acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmıştı.

Sağlık çalışanlarının acil kapısının arkasına sedye koyarak saldırıdan korunmaya çalışmasına yönelik görüntüler büyük tepkilere neden olmuştu.