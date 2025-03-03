Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
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Sahte içki ölümlerinde bilanço her gün biraz daha büyüyor. Başkent Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.
Başkent Ankara’da sahte içki nedeniyle yaşanan ölümlerde acı haberler gelmeye devam ediyor.
Ankara'da sahte içki kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi.
Ayrıca operasyonlarda 36 kişi tutuklandı, 41 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Yetkililer, sahte içkiye karşı denetimlerin artırıldığını ve halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yaş ortalamasının 60 olduğu da öğrenildi.
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