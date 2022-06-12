Ankara'da sel alarmı! Daha kuvvetlisi geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağış uyarısında bulundu. ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Bugün Ankara'da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir'' denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralı vatandaşları yoğun yağış konusunda uyardı. ABB sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz.

"MAĞDUR VATANDAŞLARIMIZA ULAŞIP YARALARINI SARACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün bin 468 araç 3 bin 914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir. Mağdur olan vatandaşlarımıza ise tek tek ulaşıp mağduriyetlerini çözüme kavuşturmaya devam edecek, yaralarımızı birlikte saracağız" denildi.

KAYIP VATANDAŞ ARANIYOR

Dün öğlen saatlerinden sonra Ankara'da yaşanan sağanak sonrası birçok bölgede sel ve su baskınları yaşandı. Sel yaşanan bölgelerden biri olan Altındağ'ın Karapürçek Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedenine dün ulaşıldı. Ancak başka bir vatandaşın kayıp olduğu ihbarının üzerine başlatılan çalışmalar devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Ümidimiz vatandaşımızı sağ olarak bulabilmek ama şu andaki mevcut veriler her türlü ihtimale açık durumda." dedi. Şahin, Altındağ ilçesinde Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sel nedeniyle meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla çalışmalara devam edildiğini söyleyen Şahin, toplam 188 kişiden oluşan 3 profesyonel ekibin bölgede olduğunu bildirdi.

"90 TON YEM KAYBI VAR"

Şahin, bölgede hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını aktararak, "19 yapıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün ekipleri tespit yaptılar. Yine Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün hasar tespit çalışmaları neticesinde 34 büyükbaş, 22 küçükbaş telefatı tespit edildi, toplam 90 ton civarında da yem kaybı var. Bunlar üstesinden gelebileceğimiz zararlar." diye konuştu.

"BESİCİLİK YAPANLAR BAŞKA BİR YERE NAKLENİLDİ"

Mağdur durumdaki kişilere gerekli yardımların yapıldığını ifade eden Şahin, "Bölgede besicilik yapanların büyük kısmı hayvanlarıyla beraber başka bir yere nakledildi. Yem eksiği olan vatandaşlarımıza da ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyemiz yem takviyesinde bulunuyorlar." bilgisini paylaştı.

"MEVCUT VERİLER HER TÜRLÜ İHTİMALE AÇIK"

Şahin, kayıp vatandaşın bulunması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Ümidimiz vatandaşımızı sağ olarak bulabilmek ama şu andaki mevcut veriler her türlü ihtimale açık durumda." dedi.