Ankara'da sürpriz görüşme: Erdoğan ile YSK Başkanı biraraya geldi

Ankara'da sürpriz görüşme: Erdoğan ile YSK Başkanı biraraya geldi
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden sadece bir fotoğraf paylaşılırken, görüşmeye ilişkin olarak da Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili sie herhagi bir açıklama yapılmadı.

DHA / İHA

