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Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası

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Ankara'da, MİT koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında casus takası gerçekleştirildi. Bu takas, 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas olarak kayıtlara geçti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.

Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

Son yılların en kapsamlı rehine değişimi

Bu operasyon, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti, operasyonun diyalog kanallarının kurulması MİT tarafından sağlandı.

İstihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildi.

ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı.

MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarıyla yürüttü.

Tüm tarafların uzun süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler takas kapsamında değişime konu oldu.

Bu kişiler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer aldı.

Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası - Resim : 1

Takas operasyonunu MİT yönetti

Ankara'da, 7 ayrı ülke arasındaki takas operasyonu, müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar MİT tarafından yönetildi.

Takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları MİT tarafından karşılandı, yine taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon da MİT üzerinden sağlandı.

Bu çerçevede, takasın gerçekleştiği Ankara'da, rehinelerin değiş-tokuşu MİT'in kontrolünde yapıldı.

Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeniyle şahısların tamamı MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildi.

Taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanması, rehinelerin sağlık kontrolleri ve talep edilen diğer ihtiyaçların karşılanması sonrasında rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT'in onayı ve talimatlarıyla yerleştirildi. Taraf ülkelerin uçaklarının dönüşü de yine MİT'in onayıyla gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynakları, dünya genelinde gerginliğin tırmandığı bu dönemde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye ve MİT Başkanlığının, tüm tarafların bir araya geldiği ortak platformlar kurma ve arabuluculuk faaliyetleri gerçekleştirme yönünde adımlar atmayı sürdüreceği vurgulandı.

Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından takas operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye’nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir" dedi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı: "MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara’da yedi ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye’nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur."

 

AA/İHA/DHA

Etiketler ankara casus takası Rusya abd
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