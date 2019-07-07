Ankara'da teleferik hattında bakım çalışması

Ankara'da Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının 3 ve 4'üncü istasyonları, planlanmış bakım çalışmaları nedeniyle yaklaşık bir ay hizmet veremeyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, teleferik hattının bakımları, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığınca, 8 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında yürütülecek.

Teleferik hattının 1 ve 3'üncü istasyonları arasında hizmet verilmeye devam edilecek. Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışmaları boyunca yolcuların ulaşımını EGO'nun ring otobüs seferleriyle sağlayacak.