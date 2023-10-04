Ankara'da tonlarca sahte deterjan ele geçirildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretimi yapanlara yönelik operasyonda 52 ton asit ve 38 ton sahte deterjan ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Ahiboz Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretildiği istihbaratının alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

DHA