Toplu taşımada yeni dönem ! Pazartesi günü başlıyor
Toplu taşımada yeni dönem ! Pazartesi günü başlıyor
Herkes akın etti, uyarı geldi: Başka yerlere gidin !
Herkes akın etti, uyarı geldi: Başka yerlere gidin !
Erdoğan'dan CHP'li belediye başkan adayı için suç duyurusu
Erdoğan'dan CHP'li belediye başkan adayı için suç duyurusu
İşte 2019 otomobil kampanyaları ! Son gün 31 Ocak
İşte 2019 otomobil kampanyaları ! Son gün 31 Ocak
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
Antalya'daki hortum felaketinde ağır bilanço
Antalya'daki hortum felaketinde ağır bilanço
Aldatılan kadın kocasının sevgilisinin cinsel organına acı biber sürdü
Aldatılan kadın kocasının sevgilisinin cinsel organına acı biber sürdü
Sadece 1 imzayla 19 dairesi, 9 otomobilini kaybetti !
Sadece 1 imzayla 19 dairesi, 9 otomobilini kaybetti !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Ocak 2019 17:48

Ankara'da toplu taşımada yeni dönem

Ankara’da, beyaz toplu taşıma araçları 28 Ocak Pazartesi gününden itibaren yerini mavi renkli halk otobüslerine bırakacak.

Ankara'da toplu taşımada yeni dönem
A+ A-

Başkentte beyaz toplu taşıma araçları yerini mavi renkli halk otobüslerine bırakacak. Yeni otobüslerin tanıtım toplantısında konuşan Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, EGO otobüslerinde, banliyö trenlerinde ve metro hatlarında geçerli olan aktarma kartlarının yeni otobüslerde de kullanılabileceğini ifade etti.

Kara, yeni sistemin 28 Ocak Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Yeni otobüsler, engelli vatandaşlara da rahat ulaşım imkanı sunacak.

İHA

toplu taşıma raçları , ankara
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM