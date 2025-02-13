Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi

Ankara'da toplu ulaşım tarifelerine yapılan zam oranı açıklandı. Tam bilet ücreti 26 lira, öğrenci bileti ise 13 lira oldu.

Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlendi.

EGO’dan yapılan açıklamaya göre de vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacaktır" denildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücretle geçinen ve belediyemizden destek alan vatandaşlarımız için yeni bir uygulama başlatılmıştır. “Asgari Ücret Destek Paketi” kapsamında destek alan vatandaşlarımızın otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacaktır. Ayrıca, sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edecektir.

Öğrenci dostu tarifemizi koruyarak, AYLIK SINIRSIZ ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ yalnızca 350 TL olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimiz için en avantajlı ulaşım imkânı sunulmaya devam edilecektir.

Özel Halk Otobüsü esnafına vereceğimiz destek de devam edecektir.

EGO’dan yapılan açıklamaya göre de vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacaktır."