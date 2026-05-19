Ankara'da tren seferlerine düzenleme: Bazı duraklar kapatılacak

TCDD, Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle 21 ve 27 Mayıs tarihlerinde Havadurağı-Yıldırım durakları arasındaki demiryolu hattının tren trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ankara'da banliyö ve bölgesel tren seferlerinde düzenleme yapılacağı bildirildi. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 21 Mayıs ve 27 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu altyapı çalışmaları nedeniyle Havadurağı-Yıldırım durakları arasındaki demiryolu hattı geçici olarak tren trafiğine kapatılacak.

TCDD'den yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Yolcularımız,

Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle, Havadurağı-Yıldırım durakları arasında altyapı çalışması yapılacaktır.

Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (2 gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00 arasında demiryolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır.

Bu saatlerde;

📍Kayaş-Sincan arasında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır.

📍Ankara-Polatlı Bölgesel Trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı arasında işletilecektir.

Yolcularımızın seyahatlerini buna göre planlamalarını önemle rica eder, iyi yolculuklar dileriz."

Haber3.com Haber Merkezi