Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor: İlk olarak 375 bin kişi faydalanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda ücretsiz destek dönemi başlıyor. Projeden ilk olarak yaklaşık 375 bin Başkentli faydalanarak toplu taşımadan bedelsiz yararlanacak...

Ankara trafiğini rahatlatmak ve dar gelirli vatandaşların bütçesine doğrudan katkı sağlamak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yeni bir hamle geldi.

Belediye, sosyal yardım alan vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağını duyurdu.

Proje, hem sosyal adaleti güçlendirmeyi hem de özel araç kullanımını teşvikten arındırarak şehir içi ulaşımı optimize etmeyi hedefliyor.

Yeni uygulamadan öncelikli olarak şu şartları taşıyan vatandaşlar faydalanacak:

Sosyal Yardım Alanlar: Belediyenin sosyal yardım veri tabanında kayıtlı olan vatandaşlar.

Yaş ve Kart Şartı: 18–65 yaş aralığında olan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip olanlar.

Kapsam: İlk etapta yaklaşık 375 bin kişiyi kapsayacak olan bu destek, EGO filosuna katılacak yeni otobüslerle birlikte kademeli olarak genişletilecek.

Ücretsiz seyahat hakkı, Ankara’nın ana ulaşım omurgasını oluşturan tüm raylı sistem ve otobüs ağlarında tanımlanacak:

EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki otobüsler,

ANKARAY ve Ankara Metrosu,

Başkentray hatları.

Belediyeden yapılan açıklamada, projenin ekonomik boyutunun yanı sıra kentsel yaşam kalitesine odaklandığı vurgulandı.

Ücretsiz ulaşım desteğiyle birlikte, vatandaşların toplu taşımaya yönlendirilmesi ve bu sayede şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.

Uygulamanın Ocak ayı bitmeden hayata geçirilmesi için teknik hazırlıklarda sona gelindi.