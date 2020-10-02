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  3. 02 Ekim 2020 21:18

Ankara'da yeni koronavirüs kararı! Artık zorunlu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşıma kullanan vatandaşların HES kodu bulundurmalarının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Ankara'da yeni koronavirüs kararı! Artık zorunlu
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Belediyeden yapılan açıklamada, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'a binen vatandaşların HES kodu bulundurmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince Kovid-19'la mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın HES kodu bulundurarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Tam Ankarakart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim'e kadar www.ankarakart.com.tr adresinden kartlarını kişiselleştirmeleri gerekmektedir." bilgisine yer verildi.

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