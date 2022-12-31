Ankara'da yılbaşı gecesi kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı

Başkent Ankara'da bir kafede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Mamak ilçesinde İmam Alim Sultan Caddesi’nde bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. (İHA)