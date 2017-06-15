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  3. 15 Haziran 2017 09:36

Ankara'da yürüyüş alarmı ! Bazı yollar kapatıldı

Ankara'da CHP'nin Güvenpark'tan başlatacağı yürüyüş için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara'da yürüyüş alarmı ! Bazı yollar kapatıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlatacağı yürüyüş nedeniyle Ankara'daki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 09.30 itibarıyla Kolej kavşağı-Anadolu Meydanı (Tandoğan), Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Caddesi kesişimi-Ulus kavşağı, saat 11.00 itibarıyla Erbakan Meydanı-Baruthane kavşağı, Ulus Meydanı-Baruthane kavşağı, Demokrasi Meydanı (tren garı kavşağı)-Baruthane kavşağı arasında kalan cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, etkinlik sona erene kadar 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki tüm metro durağı girişlerinin saat 08.00'den sonra kapatıldığı ifade edilerek, seferlerin bir önceki ya da bir sonraki duraktan sağlanacağı duyuruldu. Valilik, vatandaşlardan, mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yollar ile metro ulaşım durumunu dikkate almalarını istedi.

Ankara Valiliği'nden CHP'nin yürüyüşü için flaş açıklamaAnkara Valiliği'nden CHP'nin yürüyüşü için flaş açıklama

 

AA

adalet yürüyüşü , chp , ankara