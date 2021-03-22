Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Ankara-Samsun yolu Elmadağ mevkiinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara-Samsun yolu Elmadağ mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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