  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Ankara-Samsun yolu Elmadağ mevkiinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara-Samsun yolu Elmadağ mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler ankara kaza trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan 12 saattir beklenen açıklama geldi
''Bahçeli’den şüpheleniyorum''
Erol Bulut'un kredisi bitti
İstanbul'da dolu yağdı, gündüz geceye döndü!
Bir anda uçan Dolar, Euro ve altında dalgalanma sürüyor
Deren Talu siyah minisiyle beğeni topladı
Adana'da ilginç olay! 15 gündür gökten yumurta yağıyor
Kulisler bunu konuşuyor: Erdoğan hangi bakanların üstünü çizecek?
Merkez Bankası Başkanı neden değişti? AK Partili Canikli açıkladı
İstanbul ilçe ilçe kızardı! İşte ilçelere göre vaka yoğunluğu