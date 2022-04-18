Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarının adresi belli oldu

Ankara'da 1 Mayıs bileşenleri yaptıkları basın açıklamasıyla, bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı yeri belirtti.

İşçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'a haftalar kala kentlerde yapılacak miting ve gösterilerin yerleri de belli olmaya başladı.

İstanbul'daki kutlamaların yeri Maltepe Meydanı olarak açıklanırken; bugün Ankara'da yapılacak mitingin de yeri belli oldu.

ANKARA'DAKİ ADRES BELLİ OLDU

Ankara 1 Mayıs Bileşenleri, yaptıkları basın toplantısıyla 1 Mayıs'ı bu yıl Tandoğan Meydanı’nda kutlayacaklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Ankara’da da emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs saat 14:00’te Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda buluşmaya çağırıyoruz” denildi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

''1 Mayıs’a sayılı günler kala, Ankara’da ve ülkenin dört bir yanında işçiler, emekçiler, hakları ve gelecekleri için direnmeye devam ediyor. İşçiler, dayatılan sefalet ücretlerine, düşük zamlara, keyfi işten atmalara ve sendikal örgütlenmeye yönelen saldırılara karşı direnişle cevap veriyorlar. Ucuz emek, yağmalanan doğa, talan edilen kentlerle toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumakta her geçen gün daha fazla zorlandığı zor günlerden geçiyoruz. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla mücadele ederken ülkemizin tüm kaynakları bir avuç ayrıcalıklı zümre ve patronlar için seferber edilmekte.

Geçinmeye, haksızlıklara, taleplerimize yönelik feryatlar baskı, şiddet, sansür ve zor ile bastırılmak isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes; işçiler, emekçiler, kamu emekçileri, mühendisler, mimarlar, hekimler, avukatlar, aydınlar, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, Kürtler, Aleviler, LGBTİQ+ bireyler, gençler, çiftçiler, emekliler ve kadınlar, bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor. ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz’ diyen kadınlar, ‘Eşit işe eşit ücret’ diyerek kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze karşı seslerini yükseltiyor. Gençlik, atanan kayyum rektörlere, barınma sorununa, yemekhane zamlarına ve faşist saldırılara karşı hakları, geleceği ve özgürlüğü için sesini yükseltiyor. Herhangi bir yargı süreci olmadan KHK ile haksız, hukuksuz bir şekilde keyfi olarak işten atılan, görevlerine son verilen bütün emekçiler koşulsuz işlerine iade edilmeli, OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir. Bu düzen böyle gitmez. Bu halkı mutfaktaki yangına, yoksulluğa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden bu akıl dışı düzen ülkenin sırtında bir yüktür.

Ülkemizin ve dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten biz işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, emeklileri, emekli dahi olamayanları insanca yaşatmak için çaresiz değiliz. Çare, kol kola dayanışmayla taleplerimiz, haklarımız, çocuklarımız ve ülkemiz için birlikte mücadelede. Yeni bir yaşam ve düzenin mümkün olduğunu biliyoruz; yoksullaşanlar, ezilenler, haksızlığa uğrayanlar, iradesi yok sayılanlar bu düzeni birlikte değiştirecekler. Ülke ve dünya emekçilerinin insanca yaşayabilecekleri savaşsız ve sömürüsüz bir düzeni inşa etmek hepimizin görevidir. Savaşlara karşı çıkmak, tüm insanlar için ve bütün bir dünya için barışı savunmak; sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız bir dünya kurmak hepimizin görevidir.

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ne giderken birlikte değiştirme irademizi omuz omuza, iş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğimizi belirtiyor; dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de ve Ankara’da da emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs saat 14:00’te Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda buluşmaya çağırıyoruz.''