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  3. 25 Ekim 2019 11:48

Ankara’daki iklim mitingine izin yok

Meslek örgütlerinin öncülüğünde yarın (26 Ekim) Ankara’da yapılması planlanan “İklim krizine ve ekolojik yıkıma dur diyoruz” başlıklı mitinge valilik izin vermedi.

Ankara’daki iklim mitingine izin yok
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Ankara’da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla yapılması planlanan “İklim krizine ve ekolojik yıkıma dur diyoruz” başlıklı mitinge Ankara Valiliği izin vermedi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde toplanıp Tandoğan Meydanı’na kortej oluşturularak yarın (26 Ekim) saat 14.00’de yapılması planlanan mitinge izin vermeyen valiliğin red kararında İl Özel İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gerekçe gösterildi. 

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