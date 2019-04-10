Ankara'daki köpek katliamı hakkında yeni görüntüler !

Ankara'da 16 köpeği zehirleyerek katleden Levent Ö., Musa D. ve AydınG.'nin zehirli etleri getirme görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'nın Batıkent ilçesinde zehirli tavuk etinden yiyen köpekler telef oldu. Köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların zehirli etleri taşıdıkları anlar saniye saniye kaydedildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN TALİMAT

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.