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  3. 05 Şubat 2018 18:35

Ankara'daki patlamayla ilgili flaş gelişme

Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'ndam eydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

Ankara'daki patlamayla ilgili flaş gelişme
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Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurambar'daki Vergi Dairesi  Başkanlığında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi daha  gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 19'a  yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde işlemleri süren ve terör örgütü PKK  mensubu oldukları bildirilen şüphelilerinden 7'sinin Türk, 12'sinin ise Suriye  uyruklu olduğu kaydedildi.

Olayda kullanılan patlayıcıya ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.
 

AA

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