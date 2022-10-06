Ankara'daki seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: İYİ Parti oy oranını ikiye katladı

Son seçim anketinin sonuçları geldi. ORC Araştırma tarafından Ankara özelinde yapılan anket çalışmasına göre, başkentte ilk üç parti AK Parti, CHP ve İYİ Parti olarak sıralandı.

2023 seçimlerine 8 ay gibi bir süre kalırken, Ankara seçim sahasına girdi. Liderler meydanlara inmeye başlarken, partilerin de çalışmaları hız kazandı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Bu seçimlerin mottosu 'Türkiye Yüzyılı'dır." diyerek adeta seçim startını vermiş oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken, muhalefetin adayı ise henüz netleşmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yanımda mısınız?' çıkışı sonrası adaylık tartışmaları için gözler 6'lı masaya çevrilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

AKŞENER'DEN 'YAVAŞ VE İMAMOĞLU' AÇIKLAMASI

'Kazanacak aday' çıkışı yapan Akşner, adaylık için ismi geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a destek verebileceklerini açıklamıştı.

ANKARA'DA SON SEÇİM ANKETİ

Siyaset kulislerinde adaylık tartışmaları sürerken, anket şirketleri de saha çalışmalarına hız verdi. Son olarak ORC Araştırma, Ankara'da yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

İYİ PARTİ OYLARINI KATLADI, 4 PUAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

ORC'nin 01-04 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara'da 2420 katılımcı ile gerçekleştirdiği genel seçim anket sonuçlarına göre ilk 3 parti ve oy oranları şu şekilde oldu;

AK Parti: Yüzde 31,4

CHP: Yüzde 27,4

İYİ Parti: Yüzde 23,5

İTTİFAKLAR İÇİN TABLO TERSİNE DÖNDÜ

İYİ Parti'nin oy oranındaki büyük yükseliş ve AK Parti'nin yaşadığı kayıp gündem olurken, sonuçlara göre AK Parti, CHP ve İYİ Parti arasında yüzde 4 fark bulunması dikkat çekti. İttifaklar arasındaki rekabette ise tablonun tersine döndüğü Millet İttiafakı'nın önde olduğu görüldü.

2018 SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN ANKARA'DAKİ OY ORANLARI

2018 yılında gerçekleşen Genel Seçimlerde Ankara'daki oy oranları ise şu şekildeydi;

AK Parti: Yüzde 40,4

CHP: Yüzde 26,1

İYİ Parti: Yüzde 12,1

MHP: Yüzde 13,1

Cumhur İttifakı: Yüzde 53.5

Millet İttifakı: Yüzde 39.7