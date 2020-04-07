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  3. 07 Nisan 2020 22:02

Ankara'daki skandal görüntünün cezası belli oldu

Ankara'da Corona Virüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çeken 8 kişiye toplam 5 bin 894 TL para cezası uygulandı.

Ankara'daki skandal görüntünün cezası belli oldu
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Ankara'da Mamak Misket Mahallesi'nde bir grup kadın geçen cumartesi akşamı yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, Corona Virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmaya grup, el ele tutuşup bir süre halay çekti. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatarak görüntüleri inceledi. Corona Virüs tedbirlerine aykırı hareket ettiklerini tespit edilen 8 kişiye, Hıfzıhsıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre toplam 5 bin 894 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

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ankara , ceza
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