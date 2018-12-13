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  3. 13 Aralık 2018 18:08

Ankara'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu.

Ankara'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
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Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi  yakınlarına teslim edildi.

Kazanın ardından cenazeleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumuna getirilen  makinistler Kadir Ünal, Adem Yaşar ve Hulusi Beler ile Ankara Üniversitesi Fen  Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Yusuf Yetim, Arif Kahan  Ertik, Tahsin Ertaş, Kübra Yılmaz, Ebru Erdem Ersan'ın otopsi işlemleri  tamamlandı.

Cenazeler işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Adli Tıp Kurumu otoparkında kurulan taziye çadırlarında bekleyen  aileler, cenaze nakil araçlarının çıkmasının ardından bölgeden ayrıldı.

Kazada hayatını kaybeden Dr. Tahsin Ertaş'ın (48) cenazesini teslim  almaya gelen yakını Nezih Yıldırım, gazetecilere açıklamasında, kazanın eğitim  eksikliği ve tedbirsizlikten kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Yıldırım, yakınlarını kaybeden tüm ailelere baş sağlığı dileyerek,  "Bakın gencecik bir çocuk doktoruydu kendisi. Bugün herkesin acısı büyük ancak  böyle bir adamı yetiştirmek neye mal olur, bir daha geri dönüşü var mı bunun? Çok  üzgünüz, herkese sabır diliyorum." diye konuştu.

AA

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