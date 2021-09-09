Ankara'daki yangınla ilgili gözaltı kararı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde orman yangını çıkmış, Ankara Valiliği yangının çalışmalar sonucunda söndürüldüğünü açıklamıştı.
Çubuk ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangının S.A. tarafından yakılan anız nedeniyle çıktığı belirlendi.
Yangına sebep olan S.A. gözaltına alınırken, ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
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