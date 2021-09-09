  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara'daki yangınla ilgili gözaltı kararı

Ankara'daki yangınla ilgili gözaltı kararı

Ankara'daki yangınla ilgili gözaltı kararı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde orman yangını çıkmış, Ankara Valiliği yangının çalışmalar sonucunda söndürüldüğünü açıklamıştı.

Çubuk ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangının S.A. tarafından yakılan anız nedeniyle çıktığı belirlendi.

 Yangına sebep olan S.A. gözaltına alınırken, ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor. 

Etiketler ankara yangın gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidar da muhalefet de ders çıkarsın: İşte CHP'nin oylarını arttıran 2 neden
Ünlü anketçiden Z kuşağı için ezber bozan yorum
Sağlık Bakanı Koca'nın sürprizini bozuyoruz! İşte açıklayacağı ''sürpriz''
Ölüm sayıları neden bu kadar fazla ? Bakan Koca yanıtladı
Rüşvet alırken yakalanan memurun cezası bu oldu
Kuzey Kore'den çok konuşulacak görüntüler
Üç Kuruş dizisi kadrosuna sürpriz isim
Sahte test kitiyle 9 milyar dolarlık şirketin sahibi oldu
Berfu Yenenler'in eşine cevabı olay oldu: ''Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor''
Yediemin otoparkındaki araçları satıp borcunu ödedi