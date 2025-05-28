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Ankara'dan acı haber: Astsubay şehit oldu

Ankara'dan acı haber: Astsubay şehit oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da görev sırasında eğilim arazide düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın şehit olduğunu duyurdu. 

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerini kullandı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da görev sırasında eğilim arazide düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın şehit olduğunu duyurdu.

DHA

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Etiketler ankara astsubay şehit
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