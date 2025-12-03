  1. Anasayfa
  3. Ankara'dan Bahçeli'yi hedef alan Barzani'ye sert tepki: ''Gereğini yapın''

Ankara'dan Bahçeli'yi hedef alan Barzani'ye sert tepki: ''Gereğini yapın''

Dışişleri Bakanlığı, Barzani Karargâhı Sözcülüğü'nün MHP lideri Bahçeli'yi hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, ''KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir'' denildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen KDP lideri Mesud Barzani'nin ellerinde uzun namlulu silahlı peşmergeler tarafından korunduğu görüntüler tartışma yaratmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir'' diyerek tepki göstermişti. 

Mesud Barzani'nin ofisinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hedef alan bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, 'Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş.'' ifadeleri yer aldı. 

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “‘Barzani Karargahı Sözcülüğü’ adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir. KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin ‘koruma görüntülerinin’ kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili ‘koruma görüntülerinin’ kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine verildi. 

DHA

