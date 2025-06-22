Ankara'dan kritik uyarı: ''Felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz''

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ı hedef almasının ardından yaptığı açıklamada, ''Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz. İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz'' ifadelerini kullandı.