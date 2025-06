Ankara'dan kritik uyarı: ''Felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz''

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ı hedef almasının ardından yaptığı açıklamada, ''Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz. İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

İsrail ile İran arasındaki savaş 10'uncu güne girdi. Karşılıklı savaşlar aralıksız devam ederken, ABD gece saatlerinde İran’ın Fordow dahil 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. ABD’nin tepki çeken saldırısının ardından İran ordusu İsrail’e yönelik balistik füzeli saldırı dalgası gerçekleştirdi.

"RİSK EN ÜST SEVİYEYE ÇIKTI"

Bölgede artan gerilimin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz. İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İran'ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir. Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır" denildi.