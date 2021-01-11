Ankara'dan Yunanistan'a açık davet! Atina'dan yanıt geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta egemen eşitliğin müzakere edilmesi ve iki devletli çözümün olması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, "Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıslı mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi:

"İki devletli bir çözüm olması gerekiyor. Bunu bütün kesimlere anlatmalıyız. Son günlerde Avrupa’ya yaptığım seyahatlerde de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in gerçekleştirdiği görüşmede de bu konu gündeme geldi. İki devletin çözümün neden olması gerektiğini tüm tezlerimizle beraber anlatacağız.

52 yıldır iyi niyetle yaklaştık. Olmadı, olmayacak olanı da zorlamaya gerek yok.

Doğu Akdeniz konferansına KKTC katılmazsa Güney Kıbrıs’ın da katılmasına izin vermeyiz.

Kapalı Maraş’ın açılması sürüyor. Önce kamusal alanlar açılmaya başlandı.

Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz."

Ertuğruloğlu da Kıbrıs meselesinde toplumlar arası görüşmeler sürecinin bittiğini belirterek "Federasyonu görüşmek söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN: DAVET GELMEDİ

Çavuşoğlu’nun açıklamalarının ardından Yunanistan’dan bir açıklama geldi… Reuters haber ajansının “son dakika gelişmesi” şeklinde servis ettiği haberde Atina yönetimi bu görüşme ile ilgili herhangi bir davet gelmediğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannou, "Yunanistan, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırının belirlenmesi konusunda Türk tarafının bu türden herhangi bir davetine uluslararası hukuka uygun olarak yanıt verme niyetini ifade etmiştir." dedi.