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Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı

Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı
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Sevilen şarkıları ve eksantrik davranışlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ankaralı Turgut, hastaneye kaldırıldı.

Ankaralı Turgut olarak bilinen ünlü şarkıcı Turgut Karataş hastaneye kaldırıldı. Sanatçı için kızı sevenlerinden dua istedi.

Turgut'un kızı babasının hastane odasından fotoğraflarını paylaşarak "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum" ifadelerini kullandı.

2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilinen ünlü ismin son hali herkesi üzdü. Hastane odasında görüntüleri ortaya çıkan Ankaralı Turgut'un bir hayli zayıfladığı görüldü.

Ankaralı Turgut'un kızına geçmiş olsun mesajları yağdı.

Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

 

Etiketler ankaralı turgut hastane
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