Ankaralılar bu yollara dikkat

Ankara Valiliğ'inden, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilciliği'nin programı dolayısıyla yarın yani 3 Mart tarihinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.



Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 08.30-16.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda TÜGVA Ankara İl Temsilciliği tarafından "Fikir, Oluş ve Diriliş" konulu program düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Söz konusu program nedeniyle 3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 05.00'ten itibaren program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."