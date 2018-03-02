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  3. 02 Mart 2018 21:20

Ankaralılar bu yollara dikkat

Ankara Valiliği'nde Türkiye Gençlik Vakfı Ankara İl Temsilciliği programı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankaralılar bu yollara dikkat
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Ankara Valiliğ'inden, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)  Ankara İl Temsilciliği'nin programı dolayısıyla yarın yani 3 Mart tarihinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 08.30-16.00  saatleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda TÜGVA Ankara İl Temsilciliği tarafından  "Fikir, Oluş ve Diriliş" konulu program düzenleneceği belirtilerek, şunlar  kaydedildi: "Söz konusu program nedeniyle 3 Mart 2018 Cumartesi günü saat  05.00'ten itibaren program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar  Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.  Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak  yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."

trafik , valilik , ankara
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