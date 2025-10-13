Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yıldönümünde başkentten ilk kez yayınlanan görüntüler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yıl dönümünü, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden paylaştığı tarihi bir video ile kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü nedeniyle NSosyal hesabında, Cumhuriyetin 10'uncu yılı için 1933'te Türkiye'ye gelen Sovyet sinemacıların uçaktan çektiği görüntüleri paylaştı.

Ersoy, videoda, o dönem 'Eski Ankara' olarak adlandırılan Ankara Kalesi ve çevresi, 'Yeni Ankara' olarak anılan Ulus Heykel, Birinci ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Çankaya Köşkü'nden eşsiz görüntüler yer aldığını belirterek, "1933 yapımı filmden kısa bir görüntü ile başkentimizin gökyüzünden nasıl bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunun kesitini izliyoruz. Gökyüzünden yansıyan bu görüntülerle birlikte, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Arşiv görüntülerinin tamamına Sinema Genel Müdürlüğümüzün YouTube kanalından ulaşabilirsiniz" dedi.

DHA