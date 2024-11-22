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Ankara'nın ''EN'' milletvekilleri anketi sonuçları açıklandı

Ankara'nın ''EN'' milletvekilleri anketi sonuçları açıklandı
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ORC Araştırma şirketi, Ankara'nın en beğenilen milletvekilleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İşte Ankara'nın "en tanınan ve en beğenilen" milletvekilleri...

ORC Araştırma şirketi, Ankara'nın 'en beğenilen' muhalefet milletvekilleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 

18 Milletvekilinin yer aldığı araştırmada, tanınma oranı en yüksek 5 milletvekili şu şekilde:

Bağımsız milletvekili Koray Aydın: Yüzde 33,4
CHP Milletvekili Murat Emir: Yüzde 25,1
CHP Milletvekili Umut Akdoğan: Yüzde 19,6
Deva Partisi Milletvekili Sadullah Ergin: Yüzde 19,2
İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu: Yüzde 16,2
Bağımsız milletvekili Adnan Beker: Yüzde 15,7
CHP Milletvekili Gamze Taşçıer: Yüzde 15,5
CHP Milletvekili Tekin Bingöl: Yüzde 13,1
Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı: Yüzde 10,6
CHP Milletvekili Deniz Demir: Yüzde 9,1
CHP Milletvekili Okan Konuralp: Yüzde 6,2
CHP Milletvekili Aylin Yaman: Yüzde 5,5
İYİ Parti Milletvekili Eşref Fakıbaba: Yüzde 5,3
Deva Partisi Milletvekili İdris Şahin: Yüzde 4,4
CHP Milletvekili Semra Dinçer: Yüzde 4,1
Bağımsız Milletvekili Yüksel Arslan: Yüzde 3,5
Saadet Milletvekili Mesut Doğan: Yüzde 3,4
CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersver: Yüzde 3,2

Tanınma oranı en yüksek milletvekilleri arasından 'en beğenilen' isimler ise şöyle:

Bağımsız milletvekili Adnan Beker: Yüzde 55,9
CHP Milletvekili Umut Akdoğan: Yüzde 50,6
İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu: Yüzde 50,4
CHP Milletvekili Murat Emir: Yüzde 45,6
CHP Milletvekili Gamze Taşçıer: Yüzde 41.

 

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