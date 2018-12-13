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  2. Güncel
  3. 13 Aralık 2018 15:05

Ankara'ya kar yağışı uyarısı

Ankara'da bu gece yarısından itibaren yeniden kar yağışı bekleniyor.

Ankara'ya kar yağışı uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından başlayarak yarın öğle saatlerine kadar yağacak karın kalınlığının 10 santimetreye ulaşacağı öngörülüyor.

Buzlanma, don, görüş mesafesinde azalma gibi nedenlerle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Muğla çevreleriyle Aydın'ın batısında bu akşam kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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AA

meteoroloji , ankara , kar yağışı
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