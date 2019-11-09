Anlaşıldı, bu sene kış gelmeyecek! Sıcaklıklar daha da artıyor...

İstanbul’da ise hava sıcaklıkları gün içerisinde 23 dereceye kadar ulaşacak. Öte yandan yurdun batı kesimleri için sis , pus ve fırtına uyarısı yapıldı. Güney yönlerden esen rüzgarın hızının 50 kilometreye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin 2 haftalık tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar artış gösterecek ve mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredek. Yağışın ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında gerçekleşeceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı Ege ile Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Trakya'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise ülke genelinde artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

LODOS UYARISI

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















