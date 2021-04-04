Anlaşıldı güneşe yine hasret kalacağız! Yine, yeniden yağış geliyor!

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Türkiye önümüzdeki hafta da yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden Kastamonu ve Ordu için fırtına uyarısı geldi. Meteorloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar, Kastamonu genelinde güney ve güneybatı yönleri ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimlerinde fırtınanın hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:















