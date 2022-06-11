Anlaşıldı yaz gelmeyecek! Hava sıcaklıkları 6 derece düşecek, yağışlara devam

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcalıkları 6 derece düşecek, Türkiye'nin tamamı yağışlı havaya teslim olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Ege Bölgesi’nin güneyi (Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar), Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur) ile Konya ve Karaman çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimleri ile Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tokat, Amasya, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri, Hakkari ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















