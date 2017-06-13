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  3. 13 Haziran 2017 18:31

Anne babasını balkondan attı !

Düzce'de 33 yaşındaki bir kişi anne ve babasını balkondan attı.

Anne babasını balkondan attı !
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Düzce'nin Çilimli İlçesi'ne bağlı Yenivakıf Köyü'nde şizofreni hastası olduğu öne sürülen 33 yaşındaki Güray Tunç, tartıştığı anne ve babasını evlerinin 2'nci katındaki balkondan aşağıya attı. Yaralanan çift, hastanede tedaviye alındı.

Bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda Güray Tunç, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi 55 yaşındaki Necla, babası 61 yaşındaki Gafur Tunç'u evlerinin balkonundan attı. Necla ve Gafur Tunç yaralandı. Yaralı çift, komşularının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayın ardından Güray Tunç'u gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

 

DHA

anne , balkon , baba , şizofren