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Anne ile kızlarının paraşüt keyfi kabusa döndü

Anne ile kızlarının paraşüt keyfi kabusa döndü

Antalya Belek'te anne ile iki kızı, deniz paraşütünün bağlı olduğu tekne arıza yapınca havada asılı kaldı.

Antalya'da bindikleri deniz paraşütü havada asılı kalan 3 kişi vatandaşlarca kurtarıldı.

Olay, Serik ilçesi turizm bölgesi Belek’te 5 yıldızlı bir otelin plajında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plajda bulunan su sporlarına gelen anne ve iki kızı deniz paraşütüne bindi.

Ancak paraşütün bağlı olduğu teknenin motoru arıza yaptı. Rüzgarın da etkisi ile tekne, paraşütün çekmesi ile kıyıya kadar sürüklendi.

Bu sırada devreye sahilde bekleyen çalışanlar ve turistler girdi. Vatandaşlar anne ve 2 kızını kurtarabilmek için paraşütün ipini sıkı sıkıya tuttu.

Çekilen paraşüt bir süre sonra şezlongların arasına indi. Anne ve 2 çocuk olayı yara almadan atlattı.

İHA

Etiketler antalya paraşüt
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