Anne-oğul gezmelerde ! Fotoğraf çekilince...

'Ezel', 'Kuzey Güney' ve 'Ufak Tefek Cinayetler' gibi dönemin ses getiren dizilerinde rol alan oyuncu Bade İşçil, önceki gün oğlu Azur Sualp ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı.



Geçtiğimiz ay bir röportajında 'Hayatımın aşkı' dediği oğlu Azur Sualp ile beraber İstinyePark'a gelen Bade İşçil, Markalar Sokağı'nda gazeteciler tarafından görüntülendi.

Karşısında fotoğraflarını çeken gazeteci ağabeylerini gören Azur'un "No" diyerek fotoğraf çekinmek istememesi, güzel oyuncu ve muhabirler arasında gülümsemelere neden oldu.

Yemeğin ardından alışveriş yapan İşçil ve oğlu, daha sonra özel araçlarıyla AVM'den ayrıldı.