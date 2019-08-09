Anne öldü karındaki bebek kurtuldu ! Cinayette yeni gelişme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 aylık hamile eşi S.A.'yı(23) bıçaklayarak öldüren, gelinini kurtarmak isteyen annesi H.A.'yı(70) da elinden yaralayan B.A. (30) akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, 30 Mayıs 2018 günü Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi B.A., 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi S.A.'yı, ağzını, burnunu, kulağını kestikten sonra defalarca bıçakladı.

Gelinini kurtarmak için kendisine engel olmak isteyen annesi H.A.'yı da yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, S.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A.'ın bebeğini yaşatabilmek için doktorlar büyük çaba sarf etti. 33 haftalık erkek bebek, sezaryanla alınarak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. S.A., ailesinin yaşadığı Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünde toprağa verilirken, yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki tedaviye alınan bebek, yaşam savaşını kazandı.

Anne karnında uzun süre nefessiz kalan ve yaşamasına mucize gözüyle bakılan bebeğe, tedavisi sonrası yerleştirildiği Sevgi Evleri'nde Mehmet Asaf ismi verildi.

AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan B.A. ise ilçeye 8 kilometre mesafedeki Kızılçubuk Mevkii'ndeki ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda saklanırken, yakalandı.

Tutuklanarak cezaevine konulan A. hakkında Kars 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'gebe olduğu bilinen eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Annesine yönelik eyleminden dolayı da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamede olaydan sonra B.A.'yı evlerinde bir süre misafir eden ve kolluk kuvvetlerine haber vermeyen Memet ve Merithan Özdemir hakkında ise 'suçluyu kayırmak'tan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edilen B.A., akıl sağlığının araştırılması için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Mahkeme heyeti, 3 hafta gözetim altında tutulmasını istediği B.A. hakkında işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı ile fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinde azalma olup olmadığı yönünde rapor verilmesini istedi. A.'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.