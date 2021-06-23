  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Anne ve babasının katillerini arayan doktor herkesi ağlattı! Müge Anlı teselli etti

Anne ve babasının katillerini arayan doktor herkesi ağlattı! Müge Anlı teselli etti

Konya'da anne ve babasının katillerinin bulunması için Müge Anlı'nın programına başvuran Doktor Osman Büyükşen, hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu.

54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, Konya'nın Karatay ilçesindeki evlerinde kar maskeli biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin üç çocuğundan biri olan Büşra Büyükşen ise o korkunç cinayetin tanığıydı.

İKİ EVLAT DA ŞÜPHELİ KONUMUNDA
Yaşlı çift pompalı tüfekle evlerinde katledilirken, kızları Büşra da yanlarındaydı. Ölü taklidi yaparak cinayetten kurtulduğunu söyleyen Büşra, çelişkili ifadeleri ve cinayet anındaki davranışı ile olayın bir numaralı şüphelisi oldu. Diğer şüpheli ise aynı ilçede yaşayan evli ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen'di. Cinayetten 20 gün önce Betül Büyükşen, kayınpederi ile mehir yüzünden kavga etmiş ve onları evlerinden kovmuştu.

"İKİSİ DE KARDEŞİM BEN NE YAPAYIM?"
Anne-babası katledilen Dr. Osman Büyükşen ise Müge Anlı'ya başvurdu. 3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Müge Anlı'ya sarılarak ağlayan ve anne babasının katilini arayan doktor, "Şüphelilerin 2'si de kardeşim ben ne yapayım. Özel ekip kurulmasını istiyorum, ben de dahil herkesi adam gibi sorgulayın. Herkes bana aynı şeyleri söylüyor, ben ne yapacağım Müge hanım? Siz söyleyin Allah aşkına. Ben bu dosyayı araştırmak için istifa etmek istedim de pandemi nedeniyle yapamadım." dedi.

SARILIP TESELLİ ETTİ
Bu sırada "Yapma" diyerek ağlamaya başlayan Anlı, duygusal anlar yaşayan Büyükşen'e sarılarak "Seni çok iyi anlıyoruz ve seni seviyoruz." dedi.

Büyükşen çiftini kim öldürdü? Ses kayıtları ortaya çıktıBüyükşen çiftini kim öldürdü? Ses kayıtları ortaya çıktıHaber

 

Etiketler müge anlı doktor büyükşen çifti cinayeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir veda daha
Dolar/TL'nin rekora giderken, düşüşe geçmesinin nedeni belli oldu
Sigara içenler dikkat! Bu besinler damarları temizliyor
Sergen Yalçın'ın alacağı maaş belli oldu
Fatih Tezcan: ''Daha hiçbir şey bilmiyorsunuz, Sedat Peker hiçbir şey konuşmadı''
Binlerce memur alınacak! İşte yeni açılan kadrolar
İstanbul'da sarı alarm! Yağmur, sel, hortum!
BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den ''oh be'' dedirten açıklama
ŞOK 23 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu
Selvi tarih verdi: ''Haber kanalları son dakikalar geçerse şaşırmayın...''