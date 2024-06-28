Anne ve oğluna 90 milyon liralık vurgun suçlaması
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Nevşehir’de emlakçılık yapan A.K.İ. ve annesi Y.İ'nin 90 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edildi.
Nevşehir’de emlakçı oğul ile annesi, 90 milyon liralık vurgun suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kentte, emlakçılık yapan A.K.İ. ve annesi Y.İ, topraktan ev satışı vaadiyle çok sayıda kişiye satış gerçekleştirdi.
Dairelerin teslim edilmemesi üzerine hak sahipleri polis merkezine şikayette bulundu.
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli anne ile oğlunun 57 kişiyi toplam 90 milyon TL dolandırdığını belirledi.
Bu kapsamda 2 şüpheli Muğla’nın Fethiye ilçesinde yakalandı. Anne ve oğlu gözaltına alınarak, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
A.K.İ. ve annesi Y.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol