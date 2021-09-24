Anne ve yavru ayıların saldırı anı kamerada

Tunceli'de anne ayı ve üç yavrusu, koyun sürüsüne saldırdı. Ayılardan korunmak için eşeğinin arkasına saklanan çoban o anları cep telefonu ile kaydetti.

Ovacık ilçesinde hayvanlarını otlatmak için 2 bin 500 rakımlı Karagöl yaylasına çıkaran Fikret Ölmez, birden bir anne ayı ile üç yavrusunun kendisine doğru koştuğunu gördü.

Çoban Ölmez, panik halinde eşeğin arkasına saklanmaya çalışırken, ayı ve yavruları daha sonra koyun sürüsüne yöneldi. Ayılara karşı sürüyü koruyan Kangal cinsi köpekler, ayı ve yavrularının önüne geçti. Kangal köpekleri ayıların sürüye yanaşmasına engel oldu.

Kangalların üzerlerine geldiği ayı ve yavruları koşarak bölgeden uzaklaşırken, çoban Fikret Ölmez, yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydetti. Köpekler uzun süre kovalayarak ayı ve yavrularını bölgeden uzaklaştırdı.

‘BENİM BİR YILLIK EMEĞİMDİ O KOYUNLARIM’

Ayıların kendisine doğru geldiğini fark edince çok korktuğunu söyleyen Fikret Ölmez, o anları şöyle anlattı:

"Ben sabah saatlerinde koyunlarımı otlatmaya çıkardım. Birden 3 ayının bana taraf koştuğunu gördüm o an saklanacağım hiçbir yer yoktu ve çaresizce eşeğimin arkasına saklandım. Ayılar koyunlarıma saldırmaya başlıyordu ki kangal köpeklerimden korkarak kaçmaya başladılar. Köpekler onları uzun süre kovalayarak hayvanlarımızı kurtardı. Benim bir yıllık emeğimdi o koyunlarım. Ben onları otlatmak için evimden 5 aydır uzağım ve bu yüksek rakımlı yaylalarda çok zorluk çekiyorum. Sürünün en önemli koruyucusu köpeklermiş onu bir kez daha iyi anladım"