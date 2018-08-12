Anneden bebeğine son bakış

Burdur'un Bucak ilçesinde, nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık bebeğin cenazesi, babası yanında halasının kucağında morgdan alındı. Anne Emine Akbaş'ın otomobilin içinde kucağına verilen bebeğinin cenazesine son bakışı yürekleri dağladı.



Bucak ilçesi Boğazköy’de 3 aylık kız bebeği H.D.A.'nın dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre nefes borusuna mama kaçtı. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bebek, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.D.A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Minik bebeğin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra babası yanında olmak üzere halası Şerife Gökkara'nın kucağında morgdan alındı. Bebeğin cansız bedeni özel otomobilde bekleyen anne Emine Akbaş'ın kucağına verildi. Anne Akbaş'ın bebeğin cenazesine hüzünlü şekilde bakması kameralara yansıdı. Minik bebeğin cenazesinin Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.